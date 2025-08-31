Das Gesundheitshoroskop für Montag, 1. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 1. bis 7. September 2025: Kennen Sie Reiki?
Ein bisschen Wellness …
Vielleicht haben Sie Urlaub, dann genießen Sie diesen Schütze-Tag. Er ist gut geeignet als Wellnesstag. Nervöse Zwillinge und Schützen sollten sich in Lavendelduft hüllen. Sei es in Form einer Aromalampe oder als beruhigendes Bad. Rosmarin verhilft erschöpften Fischen und Jungfrauen zu neuer Energie. Wandern und Radfahren bringt die Gelenke von Stieren und Skorpionen schonend auf Trab. Tipp für Ihre Gelenke: Entspannen Sie Ihre Gelenke. Lernen Sie chinesisches Schattenboxen. Richtig ausgeführt, erfahren Sie die ständige Verlagerung und Verteilung Ihres Körperzentrums.
Tipp des Tages:
Aromaöle haben eine starke Wirkung.