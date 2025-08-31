Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 2. September 2025
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 2. September 2025!
Die Haut – Spiegel Ihrer Seele
Die Zeit des Steinbock-Mondes ist geeignet, um sich der Haut zu widmen und Hautkrankheiten (z. B. Schuppenflechte, Ekzeme) zu therapieren. Seelisches Ungleichgewicht spiegelt sich oft auf der Haut wider. Versuchen Sie, Probleme nicht vor sich her zu schieben. Suchen Sie nach einer schnellen Lösung. Um Ihre Haut lange jugendlich und straff zu halten, sollten Sie mindestens drei Liter Wasser täglich trinken. Frisches Obst, Gemüse und fettarmes Essen sorgen für einen frischen Teint. Tipp bei Schuppenflechte: Auslösefaktor sind oft Stress, Infektionskrankheiten. Ein Bad mit Salz aus dem Toten Meer lindert die Beschwerden.
Tipp des Tages:
Hautpflege ist besonders effektiv.