Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 7. September 2025

Zeit nehmen, um abzuschalten

Heute ist man einerseits mit der Vollmond-Energie ziemlich aufgedreht, aber andererseits neigt man mit der Fische-Energie häufig zu Schwächegefühl und Müdigkeit. Das kommt davon, weil der Stoffwechsel langsamer arbeitet. Die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie haben besonders mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu kämpfen. Die freie Zeit eignet sich gut, um abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Lassen Sie Ruhe einkehren und entspannen Sie bei einer Tasse Tee. Tipp: Grüner Tee und Matetee regen an. Ginseng wirkt leistungssteigernd und kräftigend.

Tipp des Tages:

Den Abend bei einer Tasse ausklingen lassen.