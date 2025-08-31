präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop vom 1. bis 7. September 2025: Kennen Sie Reiki?

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 1. bis 7. September 2025!

Mit Mond und Neptun die Kraft alternativer Heilmethoden nutzen!

Mond und Neptun sind ein gutes Team, um sich in die heilenden Hände einer Reiki-Meisterin zu begeben. Reiki stammt zwar aus Japan, Heilen durch Handauflegen hat aber auch in Europa eine jahrtausendalte Tradition.

Im Verlauf einer Behandlung legt die Meisterin die Hände in einer bestimmten Abfolge auf verschiedene Stellen des bekleideten Körpers auf. Vielen Menschen ist am Anfang das Berührtwerden unangenehm. Meist übt aber das Handauflegen eine beruhigende und entspannende Wirkung aus.

Die Wirkung muss nicht sofort eintreten, sondern kann auch erst nach Stunden oder Tagen zu spüren sein. Reiki kann und darf bei Erkrankungen nicht den Arzt ersetzen.

Folgende Handgriffe können Sie selbst anwenden: Bei überanstrengten Augen legen Sie beide Hände aufs Gesicht, so schirmen Sie sich von außen ab. Bei Verspannungen im Hals- und Schulterbereich legen Sie die Hände mit den Fingerspitzen nach hinten, auf die Schultern. Sie geben dabei die Wärme und Energie an die verspannten Stellen ab. Das tut unheimlich gut und man spürt sofort eine gewisse Erleichterung.

Artikelbild und Social Media: Mirjana / AdobeStock

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 1. September 2025
GesundheitshoroskopHoroskope
Sternzeichen-Kreis vor einem dunklen Nachthimmel - Foto: sarayut_sy / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 01.09.2025 voller Glück in den neuen Monat!

In dieser Woche starten wir in den September 2025. Auf diese 3 Sternzeichen wartet eine besonders vielversprechende Zeit!

Sternzeichen und Sternenkonstellationen um einen Horoskopkreis über den Wolken - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Für 3 Sternzeichen wird das letzte August-Wochenende ab 30.08.2025 zum besonderen Highlight!

Das Wochenende ab dem 30.08. wird vom Schütze-Mond regiert und lässt 3 Sternzeichen gestärkt in den September starten.

Sternzeichenkreis vor einem Feld im Sonnenuntergang - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Prognose im September
Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!

Der September verwöhnt drei Sternzeichen mit schönen Erlebnissen und glücklichen Begegnungen. Sie haben den besten Monat.

Paar geht Händchen haltend über eine Wildblumenwiese - Foto: Wongstorn / AdobeStock
Liebessterne im September
Für diese 3 Sternzeichen wird der September 2025 zu einem unvergesslichen Fest der Liebe

Diese 3 Sternzeichen verabschieden den Sommer mit zauberhaften Liebeschancen und starten romantisch in den Herbst 2025!

Zwei Koi-Karpfen schwimmen in einem See in dem sich der Vollmond spiegelt - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Vollmond Energien & totale Mondfinsternis
Alles zum Fische-Vollmond 07.09.2025: 3 Sternzeichen tauchen in eine magische Traumwelt ein!

Am 07.09.2025 findet nicht nur ein Vollmond in den Fischen, sondern auch eine totale Mondfinsternis statt. Mehr dazu!