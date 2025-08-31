Das Gesundheitshoroskop vom 1. bis 7. September 2025: Kennen Sie Reiki?

Mond und Neptun sind ein gutes Team, um sich in die heilenden Hände einer Reiki-Meisterin zu begeben. Reiki stammt zwar aus Japan, Heilen durch Handauflegen hat aber auch in Europa eine jahrtausendalte Tradition.

Im Verlauf einer Behandlung legt die Meisterin die Hände in einer bestimmten Abfolge auf verschiedene Stellen des bekleideten Körpers auf. Vielen Menschen ist am Anfang das Berührtwerden unangenehm. Meist übt aber das Handauflegen eine beruhigende und entspannende Wirkung aus.

Die Wirkung muss nicht sofort eintreten, sondern kann auch erst nach Stunden oder Tagen zu spüren sein. Reiki kann und darf bei Erkrankungen nicht den Arzt ersetzen.

Folgende Handgriffe können Sie selbst anwenden: Bei überanstrengten Augen legen Sie beide Hände aufs Gesicht, so schirmen Sie sich von außen ab. Bei Verspannungen im Hals- und Schulterbereich legen Sie die Hände mit den Fingerspitzen nach hinten, auf die Schultern. Sie geben dabei die Wärme und Energie an die verspannten Stellen ab. Das tut unheimlich gut und man spürt sofort eine gewisse Erleichterung.