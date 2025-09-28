präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop vom 29. September bis 5. Oktober 2025: Das Geheimnis gesunder Haut

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025!

Video: Glutamat

Steinbock-Mond: Bitte auf Ihre Haut achten!

Die Haut ist Spiegel unserer Seele. Ist die Seele im Ungleichgewicht, dann können sich Hautkrankheiten bemerkbar machen. Der Steinbock-Mond verstärkt diese Tendenz. Entzündungen, Pickel, Ausschlag, Ekzem oder Abszess, das alles kann Ursache für ein seelisches inneres Durcheinander sein. Die Haut ist eine einzige große Projektionsfläche, auf der der psychische Zustand sichtbar werden kann.

Ausschläge weisen auf etwas Unterdrücktes hin, etwas, das man nicht ausleben kann oder darf. Bei Erwachsenen tritt oft Schuppenflechte auf. Das zeigt bei vielen, dass man nichts an sich heranlassen möchte. Man versteckt seine wahren Gefühle oft hinter einem Panzer. Das Ekzem ist eine andere Form von entzündlicher Hautveränderung. Sie wird oft durch allergische Reaktionen ausgelöst. Berufsgruppen wie z. B. medizinisches Personal oder Friseur*innen sind davon oft betroffen. Sobald der Auslöser bekannt ist, sollte dieser gemieden werden. Zur Hautreinigung verwendet man eine milde oder pH-neutrale Waschlotion. Zur Hautpflege eignet sich sehr gut eine Linola- oder Ringelblumensalbe.

Alles, was man der Haut bei Steinbock-Mond Gutes tut, wirkt sich positiv aus. Das schadet der Haut: Rauchen, Alkohol, zu wenig Schlaf, Kummer, zu viel Zucker.

Artikelbild und Social Media: myboys.me / AdobeStock

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 29. September 2025
GesundheitshoroskopHoroskope
