Das Gesundheitshoroskop für Montag, 29. September 2025

Die Haut macht Probleme

Der Mond befindet sich im Steinbock. Wer anfällig für Gelenkschmerzen und Rheuma ist und Probleme mit seiner Haut hat, sollte besonders auf die ersten Warnsignale des Körpers achten und vorbeugende Maßnahmen treffen. Zu Hautkrankheiten neigen jetzt besonders die Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Waage- und Krebs-Energie. Anfällig für Gelenkbeschwerden sind die Zeichen mit Schütze- und Zwillinge-Energie. Wohltat und Linderung erzielt man mit heilenden Bädern. Gehen Sie heute raus in die Natur und genießen Sie die Herbsteindrücke bei einem entspannenden Spaziergang.

Tipp des Tages:

Ein Bad am Abend ist eine Wohltat.