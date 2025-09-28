Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 5. Oktober 2025

Fußpflege – so eine Wohltat

Der Mond steht immer noch in den Fischen. Alles, was Sie an Genussmitteln wie Alkohol und Nikotin Ihrem Körper zuführen, wirkt wesentlich stärker als sonst. Also passen Sie auf und konsumieren Sie alles in Maßen. Eine Fußreflexzonenmassage sollte sich an Fische-Tagen gegönnt werden. Werden bestimmte Punkte an den Füßen stimuliert, kann jedes Organ vorbeugend und lindernd angeregt werden. Eine Fußpflege wirkt bei Fische-Mond äußerst wohltuend. Vor allem die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- oder Schütze-Energie sollten wieder mal Hand an Ihre Füße legen. Das tut so gut.

Tipp des Tages:

Ein Kräuterbad für Ihre Füße wirkt belebend.