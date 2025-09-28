präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 30. September 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 29. September bis 5. Oktober 2025: Das Geheimnis gesunder Haut

3 / 8
Die Zahl 30 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Astrowoche.de
Venus streichelt Ihre Seele

Mond und Venus treffen sich im Trigon. Dieser Tag eignet sich gut, um etwas für sein Seelenleben zu tun. Nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannt am Abend ein Saunabesuch. Noch besser wäre es allerdings, einen Urlaubstag einzuplanen und sich auf einer Beautyfarm so richtig verwöhnen lassen, z. B. mit einer Fußreflexzonenmassage, Fangopackung oder einer Rückenmassage. Ein Spaziergang kurz vor dem Schlafengehen lässt Sie schlafen wie ein Murmeltier. Das tut so gut.

Tipp des Tages:

Lassen Sie es sich gut gehen.

Astrologie-Kreis mit Symbolen der 12 Sternzeichen - Foto: Surasak / AdobeStock
