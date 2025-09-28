Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 30. September 2025

Venus streichelt Ihre Seele

Mond und Venus treffen sich im Trigon. Dieser Tag eignet sich gut, um etwas für sein Seelenleben zu tun. Nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannt am Abend ein Saunabesuch. Noch besser wäre es allerdings, einen Urlaubstag einzuplanen und sich auf einer Beautyfarm so richtig verwöhnen lassen, z. B. mit einer Fußreflexzonenmassage, Fangopackung oder einer Rückenmassage. Ein Spaziergang kurz vor dem Schlafengehen lässt Sie schlafen wie ein Murmeltier. Das tut so gut.

Tipp des Tages:

Lassen Sie es sich gut gehen.