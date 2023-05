Die Bedeutung der Tarotkarte "Der Eremit"

Tarot-Karten wie "der Eremit" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier, wofür der Eremit steht...

Die Tarot-Karte "Der Eremit" steht für die notwendigen Phasen des bewussten Alleinseins, der Meditation, der Versenkung in eine praktische Arbeit, des Fastens usw. Zurückgezogenheit, Stille und Besinnung sind nicht nur etwas für schlechte Zeiten. Sie sind Mittel der Konzentration, der Selbsterfahrung und Beruhigung, die Sie für Ihre Entwicklung brauchen.

Dabei sind Suchen und Finden nicht unbedingt dasselbe. Achten Sie darauf, dass Sie ankommen. Vergessen Sie das Finden nicht. Fangen Sie bei sich an. In vielen Fällen gilt das Wort von Franz v. Assisi: "Was du suchst, ist das, was sucht."

Schließlich signalisiert die Tarot-Karte ein höheres Maß an Verantwortung und Bereinigung. Lösen Sie Schulden ab – im materiellen und im moralischen Bereich. Vermehren Sie den Wohlstand, das Wohlsein und das Wohlbehagen für Sie und Ihre Mitmenschen.