Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Fisch?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie luftig-lockere Kleidung und peppen Sie diese mit der Farbe Rosa auf.
Ihre Glückszahlen: 5, 9, 17, 21, 40 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Kreative und Künstler*innen tun Ihnen jetzt gut.
