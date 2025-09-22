Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Weiß mit ein paar bunten Farbtupfern. Es hebt Ihre guten Seiten noch mehr hervor.
Ihre Glückszahlen: 20, 24, 28, 32, 35 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Fröhliche und unkomplizierte Menschen.
