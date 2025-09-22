Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 22. bis 28. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Violett und Dunkelblau sorgen dafür, dass Sie sich wohl und sicher fühlen.

Ihre Glückszahlen: 5, 19, 29, 33, 38 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Sie brauchen tiefsinnige, ehrliche Menschen.