Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Violett und Dunkelblau sorgen dafür, dass Sie sich wohl und sicher fühlen.
Ihre Glückszahlen: 5, 19, 29, 33, 38 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Sie brauchen tiefsinnige, ehrliche Menschen.
Video: Glutamat