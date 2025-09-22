präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wir verraten Ihnen, welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen vom 22. bis 28. September 2025 wichtig sind.

Ihre persönlichen Glücksbringer für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Manchmal sind es kleine Details, die unsere Woche besonders machen. Ob es ein Accessoire in einer stimmungsaufhellenden Farbe ist, eine Zahl, die immer wieder auftaucht, oder Menschen, deren Gesellschaft uns inspiriert – vieles kann zum Glücksbringer werden. Werfen Sie einen Blick darauf, welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen vom 22. bis 28. September 2025 wichtig für Ihr Sternzeichen sind.

Jetzt lesen: Die Glückstage im September 2025: Ihre 3 schönsten Tage im Spätsommer!

So sieht's bei allen Sternzeichen diese Woche in Sachen Glück aus!

Klicken Sie sich durch unsere Galerie, um herauszufinden, welche Glücksbringer Sie durch diese Woche vom 22. bis 28. September 2025 begleiten. Ein bisschen Glück hat schließlich noch nie jemandem geschadet, oder?

Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Glücksbringer
