Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Luftig, leichte Farben tun Ihnen jetzt besonders gut. Sie vertreiben dunkle Herbstgedanken.
Ihre Glückszahlen: 4, 12, 18, 33, 34 und 44. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ihr*e Partner*in macht Sie gerade sehr glücklich.
