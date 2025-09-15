Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Sie können alles tragen, wonach Ihnen gerade ist.
Ihre Glückszahlen: 4, 7, 12, 18, 30 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Positive Menschen, die an das Gute glauben und sich nicht runterziehen lassen.
Video: Glutamat