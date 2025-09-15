Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Blau. Es steht Ihnen wunderbar und Sie können sich besser konzentrieren.
Ihre Glückszahlen: 6, 12, 19, 25, 31 und 37. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie zum Lachen bringen.
Video: Glutamat