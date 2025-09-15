Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 15. bis 21. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Blau. Es steht Ihnen wunderbar und Sie können sich besser konzentrieren.

Ihre Glückszahlen: 6, 12, 19, 25, 31 und 37. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie zum Lachen bringen.