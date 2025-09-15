Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Zwilling?
Ihre Glücksfarbe: Helle Rot- und Orangetöne betonen Ihre Schokoladenseite. Sie sind einfach so süß!
Ihre Glückszahlen: 9, 10, 23, 27, 40 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Weise Menschen mit viel Erfahrung tun Ihnen gut.
