Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Weiß macht Sie unabhängig und lässt Sie in Diskussionen sachlich und diplomatisch bleiben.
Ihre Glückszahlen: 6, 19, 22, 29, 32 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen Ihr Glück gönnen.
