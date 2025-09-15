präsentiert von WUNDERWEIB.de
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 15. bis 21. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025

Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Skorpion?

9 / 13
Abbildung vom Sternzeichen Skorpion vor einem grünen Hintergrund mit vierblättrigem Klee
Foto: Redaktion Astrowoche
Ihre Glücksfarbe: Blau ist Ihre Farbe in dieser Woche. Es macht Sie selbstbewusster.

Ihre Glückszahlen: 8, 10, 15, 27, 29 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen zuhören und Sie schätzen.

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
