Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Blau ist Ihre Farbe in dieser Woche. Es macht Sie selbstbewusster.
Ihre Glückszahlen: 8, 10, 15, 27, 29 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen zuhören und Sie schätzen.
Video: Glutamat