Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie stark und gefestigt auftreten wollen, können Ihnen Lila und Blau dabei gut helfen.
Ihre Glückszahlen: 7, 9, 23, 29, 31 und 37. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ihr Schatz macht Sie glücklich.
Video: Glutamat