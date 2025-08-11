Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 11. bis 17. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie stark und gefestigt auftreten wollen, können Ihnen Lila und Blau dabei gut helfen.

Ihre Glückszahlen: 7, 9, 23, 29, 31 und 37. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Ihr Schatz macht Sie glücklich.