Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Schwarz zu wichtigen Gesprächen. Ein bunter Farbtupfer ist erlaubt.
Ihre Glückszahlen: 10, 25, 40, 42, 44 und 47. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Gute Zuhörer*innen sind sehr wichtig für Sie.
