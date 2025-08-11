Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Braun oder Beige, wenn Sie etwas mehr zur Ruhe kommen wollen.
Ihre Glückszahlen: 12, 33, 39, 40, 41 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ihre Freund*innen können Sie immer aufmuntern.
