Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wir verraten Ihnen, welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen vom 11. bis 17. August 2025 wichtig sind.

Ihre persönlichen Glücksbringer für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Glücksfarbe, Glückszahlen, Glückspartner*innen: Was sind in dieser Woche Ihre persönlichen Glücksbringer? Wir verraten, wer und was Ihrem Sternzeichen in dieser Woche eine Extraportion Glück bescheren wird. Denn manchmal lohnt es sich, das Outfit in einer bestimmten Farbe zu wählen, die eine positive Wirkung hat, oder sich mit Menschen zu umgeben, die eine gewisse Stimmung verbreiten. Aber sehen Sie selbst.

Jetzt lesen: Die Glückstage im August 2025: Diese 3 Tage versüßen Ihnen den Sommermonat!

So sieht's bei allen Sternzeichen diese Woche in Sachen Glück aus!

Klicken Sie sich durch unsere Galerie, um herauszufinden, auf welche Glückszahlen etc. Sie in dieser Woche vom 11. bis 17. August 2025 ein Auge haben sollten. Sie werden Ihnen gut durch die Woche helfen. Ein bisschen Glück hat schließlich noch nie jemandem geschadet, oder?

Artikelbild und Social Media: Marina Lohrbach / AdobeStock

