Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksdaten im September

Die Glückstage im September 2025: Sternzeichen Wassermann

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glückstage im September 2025: Ihre 3 schönsten Tage im Spätsommer!

Hier erfahren Sie, an welchen 3 Tagen im September 2025 das große Glück auf Sie wartet, lieber Wassermann!

12 / 13
Sternzeichen Wassermann vor einer Wiese aus Glücksklee
Foto: Collage mit Tonton54 / AdobeStock (generiert mit KI) und Astrowoche.de
5. September 2025: Über die Steine, die man Ihnen jetzt in den Weg legt, springen Sie leichtfüßig hinweg. Und das mit einem breiten Lächeln im Gesicht!

14. September 2025: Heute fühlen Sie sich rundum wohl. Ein sorgenfreier Sonntag, an dem Sie es sich so richtig gutgehen lassen können.

24. September 2025: Ein paar finanzielle Probleme lösen sich in Luft auf. Geld ist zwar nicht alles, aber es verschafft Ihnen Leichtigkeit und stärkt die Vorfreude auf den Herbst.

