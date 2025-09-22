präsentiert von WUNDERWEIB.de
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Widder?

Abbildung vom Sternzeichen Widder vor einem grünen Hintergrund mit vierblättrigem Klee
Foto: Redaktion Astrowoche
Ihre Glücksfarbe: Violett hilft Ihnen dabei, sich neu zu erfinden und zu strukturieren. Probieren Sie’s aus.

Ihre Glückszahlen: 3, 7, 23,31, 32 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, mit denen man gut feiern kann.

Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
