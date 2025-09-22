Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Violett hilft Ihnen dabei, sich neu zu erfinden und zu strukturieren. Probieren Sie’s aus.
Ihre Glückszahlen: 3, 7, 23,31, 32 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, mit denen man gut feiern kann.
