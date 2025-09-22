Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Alle Blautöne machen Sie sanfter und geduldiger.
Ihre Glückszahlen: 12, 19, 23, 33, 35 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Künstlerische Menschen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Sichtweise etwas zu ändern.
