LIEBE:

Der Oktober ist in Sachen Liebe ziemlich vielversprechend. Sie sprühen vor Lebenslust und diese positive Energie wirkt sich ansteckend auf Ihre Beziehung aus. Venus verschafft auch den Singles viele Sympathien, von denen Sie auf alle Fälle profitieren. Aus einer rein zufälligen Bekanntschaft kann sich tatsächlich ganz schnell eine ernste und stabile Partnerschaft entwickeln.

KARRIERE:

Sie stecken voller Ideen und haben im Oktober die Chance, diese zu verwirklichen. Mars, aber auch Jupiter, meinen es gut mit Ihnen. Unter ihrem Einfluss haben Sie genug Durchsetzungskraft, um Ihre Meinung klar zu vertreten und Projekte voranzutreiben. Für Entscheidungen sind die folgenden Tage günstig: 02.10., 06.10., 08.10., 12.10., 20.10., 28.10.

GESUNDHEIT:

Liebe Fische, Ihnen geht es einfach nur blendend, und das strahlen Sie auch aus. Sie liegen diesen Monat bestimmt nicht auf der faulen Haut. Sie lieben lange Spaziergänge und schwimmen im Hallenbad Ihre Verspannungen weg. Ansonsten kann Ihnen auch eine Massage guttun! Sie wollen einfach in Bewegung bleiben und spüren die wunderbare Mars-Energie ganz besonders.

GLÜCKSTAGE:

4. Oktober 2025: Es gibt interessante Neuigkeiten.

17. Oktober 2025: Sie ziehen andere ganz schnell in Ihren Bann.

31. Oktober 2025: Freund*innen sind Ihre Kraftquelle.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.