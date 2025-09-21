Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Wassermann
Wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken, lieber Wassermann!
Lieber Wassermann, Sie sehnen sich nach Freiheit. Und jetzt schenkt Ihnen die Sonne die Chance, diese Sehnsucht in klare Ziele zu verwandeln. Was bisher nur ein Traum war, kann in dieser Woche Form annehmen. Uranus, Ihr kosmischer Begleiter, überrascht Sie mit einem Gedankenblitz, der Ihnen eine unerwartete Abkürzung weist. Pluto gibt Ihnen die Kraft, dabei tiefer zu gehen und nicht nur Veränderungen im Außen, sondern auch im Inneren zu wagen. Ihr größtes Ziel ist näher, als Sie glauben – Sie müssen nur den ersten Schritt wagen. Jemand in Ihrem Umfeld, den Sie bisher unterschätzt haben, zeigt Ihnen außerdem, dass echte Unterstützung möglich ist.
Ihr Zukunftsmantra:
„Ich finde meine Freiheit in mutigen Entscheidungen.“