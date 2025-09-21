präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Steinbock

Aus der Serie: Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Die Sterne führen Sie in eine glückliche Zukunft!

Wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken, lieber Steinbock!

Sternzeichen Steinbock vor einer magischen Wolkentreppe
Foto: Collage mit Abdel / AdobeStock und Astrowoche.de
Sie, lieber Steinbock, wirken oft unerschütterlich, doch diese Woche zeigt Ihnen, dass Stärke auch bedeutet, nicht alles allein tragen zu müssen. Die Sonne erinnert Sie daran, welche Werte wirklich zählen – nicht Status, sondern Zufriedenheit. Vielleicht erkennen Sie in diesen Tagen, dass ein altes Ziel Sie nur noch Kraft kostet, ohne Ihnen Freude zu schenken. Uranus eröffnet Ihnen eine neue Möglichkeit, die langfristig viel tragfähiger ist. Pluto verleiht Ihnen die Tiefe, Vergangenes klar zu analysieren, ohne in Bitterkeit zu verfallen. Enttäuschungen der letzten Zeit zeigen Ihnen so, wie wichtig es ist, jetzt die Richtung zu wechseln. Haben Sie den Mut, das Neue aufzubauen.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich investiere in das, was mich stark und lebendig macht.“

