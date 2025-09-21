präsentiert von WUNDERWEIB.de
Thema der Woche

Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Krebs

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Die Sterne führen Sie in eine glückliche Zukunft!

Wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken, lieber Krebs!

Sternzeichen Krebs vor einer magischen Wolkentreppe
Foto: Collage mit Abdel / AdobeStock und Astrowoche.de
Die Sonne, lieber Krebs, wirft in dieser Woche ein strahlendes Licht auf Ihre verborgensten Wünsche. Wenn Sie dank dieser Erleuchtung lernen, Ihre Verletzlichkeit als Stärke zu sehen, können Sie sie auch bald erfüllen. Ein Ziel, das Ihnen lange unerreichbar schien, bekommt jetzt Gestalt, weil Sie endlich daran glauben, es wert zu sein. Uranus macht Ihnen Mut, den vertrauten Kokon zu verlassen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Enttäuschungen der Vergangenheit verlieren ihre Macht, sobald Sie erkennen: Sie waren nie zu schwach, sondern oft nur zu vorsichtig. Ihr größter und langfristigster Erfolg beginnt, wenn Sie Ihre Geschichte neu schreiben.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich glaube an meinen Wert und erhalte, was mir zusteht.“

