Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Krebs

Die Sonne, lieber Krebs, wirft in dieser Woche ein strahlendes Licht auf Ihre verborgensten Wünsche. Wenn Sie dank dieser Erleuchtung lernen, Ihre Verletzlichkeit als Stärke zu sehen, können Sie sie auch bald erfüllen. Ein Ziel, das Ihnen lange unerreichbar schien, bekommt jetzt Gestalt, weil Sie endlich daran glauben, es wert zu sein. Uranus macht Ihnen Mut, den vertrauten Kokon zu verlassen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Enttäuschungen der Vergangenheit verlieren ihre Macht, sobald Sie erkennen: Sie waren nie zu schwach, sondern oft nur zu vorsichtig. Ihr größter und langfristigster Erfolg beginnt, wenn Sie Ihre Geschichte neu schreiben.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich glaube an meinen Wert und erhalte, was mir zusteht.“