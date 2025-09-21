Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Zwillinge

Manchmal, liebe Zwillinge, ist das größte Ziel nicht ein Projekt, sondern Ihr eigener innerer Frieden. Diese Woche zeigt Ihnen, dass Sie Krisen vermeiden, wenn Sie aufhören, sich in zu viele Richtungen zu verzetteln. Die Sterne lassen Sie genau spüren, worauf Sie Ihre Energie wirklich konzentrieren sollten. Gerade jetzt können Sie den Grundstein für langfristige Erfüllung finden. Uranus in Ihrem Zeichen macht dabei vieles leichter. Vermeiden Sie den Fehler, ständig Bestätigung im Außen zu suchen – Ihre Antwort liegt in Ihrem Innersten. Sie erreichen Ihren Traum, indem Sie mutig zu sich selbst stehen. Und genau dadurch kommen die richtigen Menschen an Ihre Seite.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich finde Frieden in mir und öffne die Türen zur Welt.“