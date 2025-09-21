Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Skorpion

Sie lieben die Tiefe, lieber Skorpion, und gerade deshalb zeigt Ihnen die Sonne jetzt, dass Ihr Lebensplan nicht im Dunkeln verborgen bleiben darf. Es ist an der Zeit, etwas auszusprechen, das Sie bisher zurückgehalten haben. Damit lösen Sie nicht nur innere Krisen, sondern öffnen auch eine Tür zu neuen Möglichkeiten. Pluto stärkt Ihre Entschlossenheit und Uranus bringt eine Überraschung, die Ihnen Mut macht, aufzubrechen. Ihre größten Ziele erreichen Sie nicht, wenn Sie alles kontrollieren, sondern wenn Sie Vertrauen zulassen. Eine vermeintliche Enttäuschung entpuppt sich dabei als Wendepunkt. Sie erkennen: Der Weg nach vorn beginnt genau da, wo Sie ehrlich mit sich selbst sind.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich wachse, wenn ich loslasse und vertraue.“