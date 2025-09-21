Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, die Sterne öffnen Ihnen jetzt völlig neue Horizonte. Die Sonne in der Waage lenkt Ihr Augenmerk auf Partnerschaften und zeigt, wie wichtig Unterstützung für Ihre großen Ziele ist. Sie müssen Ihre Visionen nicht allein tragen, denn jemand tritt an Ihre Seite, der mehr an Sie glaubt, als Sie selbst. Uranus bringt einen Impuls, der Sie auf eine Idee stoßen lässt, die in Zukunft alles verändern kann. Pluto verleiht Ihnen die Kraft, tiefer zu graben und das zu finden, was Sie wirklich antreibt. Ihre Wünsche erfüllen sich nicht irgendwann, sondern genau in dieser Woche, da Sie den Mut Finden, Ihre Sehnsucht ernst zu nehmen.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich folge stets meinem inneren Kompass.“