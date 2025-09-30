LIEBE:

Liebe Singles, aufgepasst! Amors Pfeil zeigt sich bis Mitte des Monats ziemlich treffsicher. Das kann richtig spannend werden! Paare sollten sich vom öden Alltagstrott nicht mürbe machen lassen, sondern entsprechend handeln. Ganz schnell ernten Sie die Früchte Ihrer Bemühungen. Ihre besten Zeiten in Sachen Liebe haben Sie am 02.10., 04.10., 06.10., 09.10. und 12.10. zu erwarten.

KARRIERE:

Im Oktober geht es dank Mars in Ihrem Zeichen steil nach oben. Auch Jupiter trägt seinen Teil dazu bei. Wenn Sie einen neuen Job antreten, dann passt einfach alles: das Geld, die Tätigkeit, die Kolleg*innen und auch die Vorgesetzten. Dann gibt es noch Merkur, der Ihnen ebenfalls wohlgesonnen ist. Er meint: Unbedingt Lotto spielen!

GESUNDHEIT:

Lieber Skorpion, Mars steht in Ihrem Zeichen und da dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie herrlich fit durch den Monat kommen. Der Kraftplanet spornt Sie auch an, etwas für Ihre Fitness zu tun. Wenn Sie Wandern lieben, dann Wanderstiefel schnüren und auf geht’s. Wer es weniger anstrengend mag, der darf Yoga oder Pilates machen. Aber auch hier kommt man ganz schön ins Schwitzen.

GLÜCKSTAGE:

4. Oktober 2025: Sie sind motiviert ohne Ende.

16. Oktober 2025: Ihnen entgeht jetzt keine Chance.

22. Oktober 2025: Ihr Engagement zahlt sich nun aus.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.