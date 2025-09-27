präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Das Mantra des Tages begleitet Sie durch die ganze Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025 und gibt täglich Rat.

Zwei Sterne wollen uns verführen...

In diesen letzten September- und ersten Oktobertagen gilt es eigentlich nur, Merkur und den Mond zu beachten. Die anderen Planeten spielen lediglich eine Statistenrolle und treten weder mit positiven noch mit negativen Aspekten in Erscheinung. Dafür genießen es Merkur und Jupiter umso mehr, dass sie freie Bahn haben und alle Augen auf sie gerichtet sind. Beide haben am Donnerstag ihren großen Auftritt: Merkur verbindet sich dann in einem Quadrat mit Jupiter. Eine Konstellation, die es in sich hat.

Plötzlich haben wir es satt, immer jeden Euro zweimal umzudrehen und den Gürtel ständig enger zu schnallen, bis wir kaum noch Luft bekommen. Jetzt wollen wir das Leben noch einmal richtig genießen, ehe vielleicht alles zusammenkracht. Wir gehen auf Einkaufstour, shoppen im Internet, als gäbe es kein Morgen – auch wenn das Konto bereits in den roten Zahlen versinkt. Hier ein Schnäppchen, dort ein Angebot, das man einfach nicht ablehnen kann. Und wenn nötig, dann hilft eben ein kleiner Kredit – gibt’s doch gerade supergünstig, also was soll's? Übertreibung ist nicht nur beim Geld unser Motto, sie wird in diesen Tagen zu unserem Lebensmotto: in der Liebe, im Job, einfach überall.

Eine heiße Affäre? Warum nicht. Das alles passiert, wenn sich Merkur auf ein riskantes Spiel mit Jupiter einlässt. Ein Jupiter, der uns unter dem kritischen Quadrat-Aspekt das schnelle Glück nur vorgaukelt und uns zu grenzenlosem Leichtsinn verführt. Der Astro-Tipp der Woche kann daher nur lauten: Finger weg von Abenteuern – ganz gleich, ob es um Geld oder um Liebe geht! Wir müssen Merkur und Jupiter in dieser Zeit widerstehen. Selbst wenn sie mit noch so viel Glitzer und Glamour locken – wir blicken uns um und erkennen lächelnd, dass wir eigentlich schon alles haben, was wir zum Glücklichsein brauchen. Finanzielle Abenteuer und Affären gehören nicht dazu.

Das Mantra der Woche

„Ich bin glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe!“

Klicken Sie weiter zum jeweiligen Mantra des Tages.

Ihr Mantra des Tages für Montag: 29. September 2025
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Zwei Personen halten Lotto-Scheine hoch - Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock
Die besten Lotto-Zeiten
Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Geburtstagsgeschenk neben einem Strauß mit orangenen Blumen - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche 29. September bis 5. Oktober 2025 ihren Geburtstag feiern.

Ein gelb leuchtender Horoskopkreis am Himmel - Foto: rawintanpin / iStock
Liebessterne im Oktober
Diese 4 Sternzeichen werden im Oktober 2025 vom Liebesglück geküsst!

Der Oktober bietet vier Sternzeichen zauberhafte Begegnungen und einen Herbstmonat voller Herzklopfen.

Handgemalter astrologischer Kreis mit Pendel und Tarotkarten - Foto: Sonja Birkelbach / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 27.09.2025 auf himmlische Höhenflüge freuen!

Das letzte September-Wochenende ab dem 27.09.2025 wird für drei Sternzeichen zu einem wahren Fest der guten Laune.

Frau in einem orangenen Rollkragen Pullover steht glücklich in einem herbstlichen Park - Foto: Vasyl / AdobeStock
Welche Sternzeichen haben den besten Oktober?
Für diese 3 Sternzeichen wird der Oktober 2025 zu einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten!

Glück in der Liebe, tolle Chancen im Job, und pures Wohlbefinden? Darauf dürfen sich 3 Sternzeichen im Oktober freuen.