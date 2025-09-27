Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

In diesen letzten September- und ersten Oktobertagen gilt es eigentlich nur, Merkur und den Mond zu beachten. Die anderen Planeten spielen lediglich eine Statistenrolle und treten weder mit positiven noch mit negativen Aspekten in Erscheinung. Dafür genießen es Merkur und Jupiter umso mehr, dass sie freie Bahn haben und alle Augen auf sie gerichtet sind. Beide haben am Donnerstag ihren großen Auftritt: Merkur verbindet sich dann in einem Quadrat mit Jupiter. Eine Konstellation, die es in sich hat.

Plötzlich haben wir es satt, immer jeden Euro zweimal umzudrehen und den Gürtel ständig enger zu schnallen, bis wir kaum noch Luft bekommen. Jetzt wollen wir das Leben noch einmal richtig genießen, ehe vielleicht alles zusammenkracht. Wir gehen auf Einkaufstour, shoppen im Internet, als gäbe es kein Morgen – auch wenn das Konto bereits in den roten Zahlen versinkt. Hier ein Schnäppchen, dort ein Angebot, das man einfach nicht ablehnen kann. Und wenn nötig, dann hilft eben ein kleiner Kredit – gibt’s doch gerade supergünstig, also was soll's? Übertreibung ist nicht nur beim Geld unser Motto, sie wird in diesen Tagen zu unserem Lebensmotto: in der Liebe, im Job, einfach überall.

Eine heiße Affäre? Warum nicht. Das alles passiert, wenn sich Merkur auf ein riskantes Spiel mit Jupiter einlässt. Ein Jupiter, der uns unter dem kritischen Quadrat-Aspekt das schnelle Glück nur vorgaukelt und uns zu grenzenlosem Leichtsinn verführt. Der Astro-Tipp der Woche kann daher nur lauten: Finger weg von Abenteuern – ganz gleich, ob es um Geld oder um Liebe geht! Wir müssen Merkur und Jupiter in dieser Zeit widerstehen. Selbst wenn sie mit noch so viel Glitzer und Glamour locken – wir blicken uns um und erkennen lächelnd, dass wir eigentlich schon alles haben, was wir zum Glücklichsein brauchen. Finanzielle Abenteuer und Affären gehören nicht dazu.