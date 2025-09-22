Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Hurra, hurra, der Herbst ist da! Einige haben ihn sehnsüchtig erwartet, andere wollen den Sommer nicht so recht ziehen lassen. Egal, ob Sie ein Fan der goldenen Jahreszeit sind oder sich doch eher nach Sonnenstunden sehnen, die nächsten Wochen bieten jedem Sternzeichen ganz wundervolle Gelegenheiten, um das Beste aus dem letzten Jahresquartal zu machen!

Der Herbst ist, wie auch die anderen Jahreszeiten, in drei Saisons aufgeteilt. Wir starten mit der Waage-Saison vom 22.09. bis zum 23.10.2025. Jetzt stehen vor allem zwischenmenschliche Energien im Vordergrund, und die Waage-Kräfte nehmen ein wenig vom Sommer-Tempo raus, damit wir im gemütlichen Herbst ankommen. Danach wandert die Sonne vom 23.10. bis 22.11.2025 durch den mysteriösen Skorpion. In der „Spooky-Season“ feiern wir unter anderem Halloween und erleben die geheimnisvollen Seiten des Herbstes. Schlussendlich inspiriert uns der Schütze während seiner Saison vom 22.11. bis 21.12.2025 dazu, ein paar letzte Abenteuer zu wagen, bevor das Jahr vorbei ist. Der Herbst wird trubelig und wir stimmen uns auf die Weihnachtszeit ein.

Neben der Sonne spielen in der goldenen Jahreszeit aber natürlich auch die anderen Planeten eine große Rolle. Auch sie wechseln das Zeichen, werden rück- oder direktläufig und gehen besondere Konstellationen ein. All diese Himmelsspiele haben einen unterschiedlichen Einfluss auf die Sternzeichen. Wer sich jetzt auf welche Energien einstellen kann und was Sie im diesjährigen Herbst erwartet, erfahren Sie, wenn Sie sich bis zu Ihrem Sternzeichen durchklicken.

Viel Spaß beim Lesen Ihres Herbst-Horoskops!