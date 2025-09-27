Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 5. Oktober 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Sonntag, den 5. Oktober 2025!
Das Mantra des Tages:
„Heute darf mein inneres Kind alle Entscheidungen treffen.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Egal, wie diese Woche gelaufen ist – Mond, Venus und Jupiter bescheren uns einen richtig schönen Sonntag. Wer am Dienstag keine Zeit für Wellness hatte, kann das jetzt mit Mond und Venus nachholen. Da aber auch noch Mond und Jupiter wirken, sollte heute der Spaß noch vor der Entspannung stehen. Ein Ausflug in eine Therme mit vielen Wasserrutschen, Wellenbad und einer großen Saunalandschaft wäre genau das richtige. Das ist vielleicht nicht ganz billig, aber es macht viel mehr Sinn, dafür unser Geld auszugeben, anstatt für teure Klamotten, die wir am Ende gar nicht anziehen.