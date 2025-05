Ihr Mantra des Tages für Samstag: 7. Juni 2025

Das Mantra

"Ich schenke mir selbst und den Menschen, die mir wichtig sind, meine Liebe."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Pfingstwochenende kann recht schön werden. Mond und Venus fordern uns dazu auf, unseren Herzensmenschen etwas Gutes zu tun. Wir organisieren ein schönes Grillfest mit all unseren Lieben. Wir lassen uns kleine, liebevolle Überraschungen einfallen und haben dabei aber auch noch Zeit, um an uns selbst zu denken. Wir gönnen uns vielleicht ein großes Eis, eine wohltuende Massage oder ein neues Kleid. Wir sind dann so gut gelaunt, dass das Mond-Quadrat-Pluto uns nichts anhaben kann. Jemand ist neidisch oder eifersüchtig auf uns und will uns die Stimmung verderben. Darüber können wir nur milde lächeln.