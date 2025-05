Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 2. bis 8. Juni 2025

Die erste Juniwoche und damit auch die Pfingstwoche 2025 kann sich sehen lassen! Da sind wundervolle Aspekte dabei. In den ersten Tagen müssen wir nur diverse Mondkonstellationen beachten, die etwas auf die Stimmung drücken.

Am Donnerstag treffen dann Liebe und Glück aufeinander, denn Liebesplanet Venus und Glücksstern Jupiter stehen im freundlichen Sextil zueinander. Da sollte einer Sommerliebe eigentlich nichts im Wege stehen. Herrlich! Singles dürfen sich auf vielversprechende Begegnungen freuen. Da wäre natürlich einkaufen in Jogginghosen und ungewaschenen Haaren keine gute Idee. Aber auch Beziehungen, die durch den Alltag ein wenig langweilig und vielleicht sogar komplett eingeschlafen sind, können wiederbelebt werden. Kleine, spontane Überraschungen wirken Wunder und erinnern uns daran, warum wir uns verliebt haben.

Am Freitag trifft sich Merkur ebenfalls im Sextil mit Powerpaket Mars. Das hilft dabei, dass wir uns fast schon mühelos durchsetzen und ganz viel erreichen können. Unsere Argumente sind stark und wir bringen auf den Punkt, was wichtig ist. Ohne Schnörkel und Umwege erklären wir, was wir wollen und man hört uns zu. Wir werden nicht mehr übersehen. Das ist richtig toll! Da Venus auch noch in den Stier wandert, sollten sich auch finanzielle Probleme langsam auflösen. Wir überdenken unser geplantes Budget und finden neue Möglichkeiten, um zu sparen. Vielleicht ist sogar eine Gehaltserhöhung drin. Der Zeitpunkt, danach zu fragen, ist sehr günstig. Also alles in allem eine gute Woche, sodass wir am Sonntag sehr entspannt das Pfingstfest feiern können.