Diese 3 Sternzeichen schweben im Juni 2025 verliebt durch den Monat!

Dank Venus im Widder beginnt der Juni leidenschaftlich und stürmisch. Diese Konstellation mischt bereits seit dem 30. April 2025 unser Liebesleben auf und sorgt auch weiterhin für erotische Funkenflüge und stürmische Liebesnächte.

Doch schon am 6. Juni verändert sich die Atmosphäre um uns herum spürbar: Venus begibt sich in das sinnliche Sternzeichen Stier, was noch mehr Tiefe, Genuss und Ernsthaftigkeit in unsere Beziehungen bringt. Es wird romantisch, verbindlich und für einige Sternzeichen beginnt eine neue Liebesgeschichte.

Der lebhafte Schütze-Vollmond am 11. Juni lädt dann dazu ein, mutige Herzensentscheidungen zu treffen oder sich auf neue Begegnungen komplett einzulassen. Die Zwillinge-Saison sorgt außerdem dafür, dass wir Lust auf neue Kontakte haben und die richtigen Worte finden, um das Eis zum Schmelzen zu bringen.

Der Juni bietet uns also tolle Sterne – für drei Sternzeichen sogar ganz besonders. Sie erleben einen wunderbaren Liebesmonat, an den sie sich noch lange glücklich zurückerinnern können.