Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 8. Juni 2025

Das Mantra

"Ich genieße die stillen Momente des Alltags."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch wenn heute genau wie am Montag kein besonderer Aspekt auf uns einwirkt, ist es wichtig, dass wir zur Ruhe kommen und einen Ausgleich zwischen Arbeit, Pflicht und Freizeit schaffen. Die Work-Life-Balance ist wichtiger denn je und der Zeitpunkt dafür ist wie geschaffen. Vielleicht steht sogar eine Urlaubsreise bevor und wir können mal wieder befreit durchatmen. Aber auch wenn wir nur diese Pfingst­tage einen Gang runterschalten, hilft das schon. Lange Spaziergänge in der Natur, ein Tag am Badesee oder ein paar faule Stunden in der Hängematte. Hauptsache wir schalten ab und das ganz ohne schlechtes Gewissen.