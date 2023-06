Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir dender Firma. Weitere Informationen zumfindest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager.

Der Mondlauf bei Astrowoche.de

Sie interessieren sich für den Mondlauf des ganzen Jahres? Und nicht nur das: Sie möchten sich zusätzlich über den Mondlauf der vergangenen Jahre informieren um einen Gesamtüberblick über den Mondlauf zu bekommen?

Hier finden Sie die komplette Auflistung vom Mondlauf der Jahre 2012 bis 2023. Übersichtlich in die zwölf Monate und Ihre jeweiligen Tage unterteilt, sodass Sie bestens über alle Mondpausen, jeden zunehmenden und auch alle abnehmenden Monde informiert sind.

Denn nur, wer den Mondlauf im Blick hat, kann sich auf die Höhen und Tiefen seines Lebens vorbereiten und eventuellen Schwierigkeiten gut vorbereitet entgegen gehen bzw. entgehen. Auch lassen sich mit der rückblickenden Sicht auf einen vergangenen Mondlauf Dinge und Geschehnisse nachträglich analysieren und besser verstehen lernen.

Sie haben sich im letzen Monat ungewöhnlich träge und gelähmt gefühlt? Vielleicht haben Sie sogar eine falsche Entscheidung getroffen, oder etwas komplett missverstanden?

Womöglich ist es die Schuld des Mondes, der sich zu dem Zeitpunkt im Stadium der Mondpause befand. Das bedeutet den Umgang mit viel Unergründlichkeit und Heimlichkeit, was das Leben schwierig machen kann und so manche Fragen aufwirft. Doch es kommen ja auch wieder andere Zeiten, nämlich dann, wenn der Mond ab- oder zunimmt.

Damit keine unnötigen Fragen oder Unsicherheiten das Jahr über aufkommen und Ihr Leben in absehbaren Bahnen verlaufen kann, sollten Sie sich an dem Mondlauf orientieren. Er bietet Ihnen durch seine klare Aussage, in welchem Tierkreis er sich befindet, ein Stück weit Lebenshilfe. Denn nur wenn Sie wissen, wenn sich der Mond zwischen zwei Tierkreisen befindet, also in der Mondpause ist, können Sie entsprechend und angemessen reagieren.

