Jungfrau und Skorpion arbeiten hart für Ihre Ziele. Auch in einer Partnerschaft. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Eines haben diese Sternzeichen gemeinsam. Und das ist ihr Perfektionismus. In Maßen mag diese Eigenschaft gut sein – sie treibt die Partner und die Beziehung voran. Aber zu viel davon kann auch zu Problemen führen. Denn wenn etwas nicht gelingt, sind die Perfektionisten frustriert und haben sogar Schuldgefühle.

Das Partnerhoroskop der Jungfrau zusammen mit dem Skorpion erzählt Ihnen mehr. Beide Sternzeichen stecken viel Kraft in ihre Ziele. Sie können bis spät in der Nacht an einem Projekt sitzen. Stunden in der Küche verbringen beim Zaubern der perfekten Speise. Und als Gastgeber möchten sie nur noch gelobt sein. Immerhin drücken sie ihren Perfektionismus auf unterschiedliche Weise aus.

Der Skorpion versucht immer, zum Kern der Dinge vorzudringen. Er lässt nicht nach, doch seine Tendenz zu negativen Erwartungen macht ihm und anderen das Leben schwer. Die Jungfrau bezieht sich immer auf die Realität – die kennt sie bestens.

Ihr Bauchgefühl schätzt sie sehr. Sie ist zwar vorsichtig, erwartet aber nicht Böses um jede Ecke. Die sogenannte praktische Vernunft ist für die Jungfrau eine Rettung. Für sie ist das der Weg, um Probleme zu lösen. Ihrer Meinung nach lebt der Skorpion zu emotional und riskant. Der Skorpion als Partner dagegen denkt, die Jungfrau traut sich nicht oft genug.

Das Partnerhoroskop rät beiden Sternzeichen: Astrologisch gesehen kann diese Verbindung nur gut sein. Skorpione sind ein Wasserzeichen, Jungfrau – ein Erdzeichen. Man braucht Geduld bei den ersten Schwierigkeiten in der Beziehung. Aber zusammen können Sie wirklich viel erreichen. Kinder machen diese Partnerschaft noch fester und schöner.