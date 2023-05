Jungfrau und Stier sind beide Erdzeichen. Daher sehen sie Vieles ähnlich. Aber Unterschiede gibt es auch. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Astrologische Elemente sind wichtig für den Ausgang einer Beziehung . Denn je nach Kombination beeinflussen sie, wie die Sternzeichen miteinander umgehen. Hier sieht es erstmal schon gut aus. Beide sind Erdzeichen. Das Partnerhoroskop von Jungfrau und Stier verrät, dass beide Sternzeichen sich gut verstehen.

Erdzeichen sind meistens vor allem praktisch und gehen Dinge realistisch an, ohne übertriebene Erwartungen. Sie verlieren sich nicht in Tagträumerei. Sie packen Probleme und Angelegenheiten mutig an! Beide arbeiten viel um das zu erreichen, was ihnen im Leben wichtig ist. Sicherheit, Wohlstand, beruflicher Erfolg und eine gute Familie zu gründen zählt zu den Prioritätszielen in der Partnerschaft von Jungfrau und Stier. Um den Alltag müssen Sie sich also keine Sorgen machen.

Diesbezüglich wird es nicht allzu oft Streit oder Auseinandersetzungen geben. Denn Sie sehen viele Dinge gleich. Differenzen treten beim Thema Sex auf. Der Stier ist wie eine Verkörperung der Sinnlichkeit – seine Lust ist nicht zu übertreffen. Er will immer mehr! Und die nachdenkliche Jungfrau will in der Liebe etwas über das Körperliche hinaus erleben.

Das kann zu Missverständnissen oder sogar Konflikten führen. Es dauert länger bis zur Versöhnung, wenn beide an ihren Meinungen festhalten. Dazu tendiert vor allem der Stier! Das Partnerhoroskop dieser Sternzeichenkombination legt Ihnen nahe, Kompromissbereitschaft und Flexibilität in dieser Beziehung zu zeigen. Schon ein bisschen davon macht die Situation weniger angespannt. Beide können viel voneinander lernen und ein erfüllendes Zusammenleben haben.