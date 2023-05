Partnerhoroskop: Krebs & Jungfrau - Wie eine Schatzkiste

Krebs und Jungfrau werden besser durch ihre Liebe. Das Vertrauen braucht etwas Zeit, aber es lohnt sich! Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Liebe ist die stärkste Kraft im Leben. Sie verändert uns, macht uns in besten Fall zu etwas Besserem. Durch die Liebe entdecken wir nicht nur Neues an unseren Partner, sondern auch an uns. Es können Eigenschaften oder Erkenntnisse auftreten, die wir gar nicht vermutet haben. Ist das nicht wunderschön? Und genau das passiert zwischen diesen beiden Sternzeichen, Krebs und Jungfrau.

Die Jungfrau ist vom Charakter her eher zurückhaltend. Jede Entscheidung überlegt sie ganz genau. Und gerade eine Beziehung anzugehen ist für sie der größte Schritt überhaupt! Die Jungfrau fühlt tief und innig. Doch sie lässt ihren Emotionen nicht immer freien lauf. Man erkennt überhaupt nicht immer, ob sie gerade etwas empfindet. Denn die Jungfrau betrachtet selbst Gefühle im Hinblick auf die Frage, "Soll ich, soll ich nicht? Brauche ich das?" Sie ist so sehr in der praktischen Sicht der Dinge verankert, dass sie oft nicht anders kann. Der Krebs ist ähnlich vorsichtig, aber doch etwas offener.

Beim Krebs findet die Jungfrau das, wonach sie sich sehnt: Ein sicheres Zuhause. Und weil der Krebs in seinem Zuhause eine Zuflucht sieht, steckt er ganz viel Kraft darin. Da kommt die Jungfrau an und kann sich wirklich entspannen. So zeigen sich auch ihre verborgenen Seiten – und der Krebs entdeckt einen wunderbaren Partner. Diese Beziehung öffnet sich wie eine Schatzkiste. Sie wird zu einer wunderbaren gemeinsamen Reise. Ja, sie können zusammen alt werden!