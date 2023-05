Partnerhoroskop Krebs & Zwillinge - Gegensätze sorgen für Spannung

Krebs und Zwillinge werden schon Flexibilität im Alltag brauchen. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Wenn es bei einem Paar um Gegensätze geht, dann geht es sehr oft um Verstand gegen Gefühl. So wie bei dieser Kombination. Und genau das kann eine Beziehung spannend machen. Denn durch Gegensätze entdecken wir das Neue und Unbekannte am Leben und aneinander.

Gefühlvolle Menschen, wie der Krebs, verlassen sich vollkommen auf ihr Empfinden. Das Bauchgefühl ist ihr Kompass im Meer des Lebens. "Ich habe das Gefühl, dass…" ist ihr Lieblingssatz. Krebse stecken sehr viel Kraft in die Einrichtung ihrer Wohnung. Das ist für sie der Ort, an dem sie ihre Kraft tanken. Der Krebs zieht sich zunächst lieber unter einer warmen Decke mit seinem Lieblings-CD zurück, als rauszugehen.

Zwillinge sind intellektuelle und analytische Sternzeichen. Ihnen fallen blitzschnell neue Ideen auf – mit Ihnen ist nie langweilig! Deshalb sind sie auch die besten Ausgehpartner. Auf jeder Party fühlen sich Zwillinge wohl und haben immer einen passenden Spruch parat. In Sachen Charme und Aufgeschlossenheit bringen sie viel bei.

Krebs und Zwillinge ergänzen sich perfekt. Denn jeder gibt dem anderen das, wonach er gesucht hat. Missverständnisse sind zu erwarten, zumindest in der Anfangsphase der Beziehung. Ein typisches Beispiel: Der Zwillingspartner steht ungeduldig vor der Tür und will ausgehen, der Krebs hat es sich gerade gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee. Oder der Zwilling fragt schon wieder, "Liebst du mich?", während der Krebs einfach dem Gefühl folgen will, statt darüber zu reden. Er will sich spontan seiner Lust hingeben und mit dem Partner beim Sex verschmelzen…

Das Partnerhoroskop "Krebs & Zwillinge" sagt: Sie werden schon viel Geduld brauchen, damit es mit dieser Beziehung klappt. Wenn Sie noch etwas Flexibilität in die Mischung eingeben, stehen die Chancen gut!