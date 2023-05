Sind Löwe und Jungfrau ein gutes Team? Im Partnerhoroskop verraten wir es Ihnen. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Eine Liebe kann zum Wendepunkt in mehreren Hinsichten werden. Sie bringt in uns das heraus, was tief verborgen lag, sie öffnet uns die Augen. So passiert es bei diesem Paar.

Jungfrauen sind in der Regel vorsichtige und eher zurückhaltende Personen. Sie überlegen sich jede Entscheidung ganz genau, sei es die Urlaubsplanung oder ein Paar neue Schuhe. Die Jungfrau reflektiert und denkt gerne nach – sie ist mit ihrer inneren Welt vollkommen im Einklang. Ein Feuerwerk ist sie in einer Beziehung nicht.

Aber wenn sie sich einmal der neuen Liebe öffnet, werden Sie von tiefen und innigen Gefühlen belohnt. Doch weil sie zu sich so selbstkritisch ist, "erlaubt" sie es sich nicht immer, loszulassen. Von daher neigt sie dazu, den Löwen als eine Art Befreiung zu sehen. Denn er geht dort, wohin sie es alleine nicht wagt. Mit seiner Aufgeschlossenheit und seinem Charme wird der Löwe für die Jungfrau zum heimlichen Ideal.

Doch keines der Sternzeichen wird dem anderen unterlegen sein. Denn der Löwe kennt sich mit Menschen und ihren Eigenschaften bestens aus. Er erkennt auch, was die Jungfrau ihm beibringen kann: Geduld, Aufmerksamkeit, Rücksicht. Sonst neigt er schon manchmal dazu, nur von sich reden.

Allerdings wird die Jungfrau ab und zu etwas zu kritisch, was dem Löwen auf die Nerven geht. In ihren Bemerkungen steckt meistens schon die Wahrheit drin – doch wenn’s zu viel wird, darf man es auch ruhig sagen. Im Idealfall schenkt der Löwe der Jungfrau viel Wärme und Zuversicht – sie wird dadurch ausgeglichener und zufriedener.

Sie müssen nur aufpassen, dass diese Kombination nicht zu "Pascha" und "Dienerin" wird.