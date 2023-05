Sind Löwe und Waage ein gutes Team? Im Partnerhoroskop verraten wir es Ihnen. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Wenn man dieses Paar sieht, glaubt man wieder an Märchen. Sowohl die Waage als auch der Löwe sind ihrer Besonderheit bewusst. Sie nehmen sich schon wichtig genug und wissen ganz genau, dass sie Bewunderung bei anderen hervorrufen. Wenn sie zusammenkommen, bezaubern sie wirkliche jeden.

Schöne Paare sind immer eine Freude fürs Auge – so ist es hier der Fall. Und viele kriegen davon etwas mit, weil Löwe und Waage sehr gerne unter anderen Menschen sind. Sie ergänzen einander perfekt.

Die Waage ist diplomatisch und sagt in jeder Situation das Richtige – das kommt dem Löwen nur zugute. Denn trotzt seiner eigenen Gespür für Menschen, tendiert er manchmal dazu, sich in Gesprächen zu sehr auf sich zu konzentrieren.

Doch die Waage kann sich von dem Löwen auch Einiges abgucken: Seine direkte Art. Sie ist derart süchtig nach Harmonie und Frieden, dass sie es manchmal mit der Kompromissbereitschaft übertreibt.

Dieses Paar gestaltet zusammen ein schönes Leben in jedem Sinne des Wortes. Ihre Wohnung wird traumschön. Ihre Hochzeit bleibt allen Gästen in Erinnerung. Ihre Kinder werden hübsch und gut erzogen sein. Und vor allem: Sie blühen in der Gegenwart voneinander auf.

Sich an die Fülle des Zusammenlebens zu gewöhnen ist die einzige Gefahr. Und da schleicht schon Langeweile in den Alltag ein… Lassen Sie es nicht zu! Verreisen Sie zusammen, gehen Sie aus, sogar kleine Konflikte peppen die Beziehung auf! Denn ein bisschen Aufregung braucht jedes Paar. Was wären schließlich Märchen ohne Spannung?