Sind Löwe und Zwillinge ein gutes Team? Im Partnerhoroskop verraten wir es Ihnen. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Es gibt glückliche Menschen, die sich so lieben, wie sie sind. Diese Gelassenheit ist beneidenswert, und so ist der Löwe . Die lebenslustigen Zwillinge können mit ihm das Leben ohne weiteren Gedanken genießen. Es sieht für diese Partnerschaft gut aus!

Der Löwe ist darauf vorprogrammiert, bei anderen Bewunderung hervorzurufen. Auch die Zwillinge sind hier keine Ausnahme: Sie vergöttern beinahe ihren Partner! Der Löwe bezaubert nahezu alle mit seiner überwältigenden Ausstrahlung. In seinem Glanz gewinnen auch Zwillinge an Attraktivität – dadurch verdoppelt sich die Anziehungskraft dieses Paares.

Liebe soll schließlich beflügeln – das wird hier genau der Fall sein. Die Zwillinge sind wiederum ein todsicherer Tipp für den Löwen. In einer Person finden Sie alles zusammen: Einen wunderbaren Freund, einen angeborenen Unterhalter und einen leidenschaftlichen Liebhaber.

Astrologisch sieht es für dieses Paar auch sehr gut aus. Denn: Der Löwe ist ein Feuerzeichen , Zwillinge ein Luftzeichen . Muss man hier noch mehr erklären? Wenn Feuer ans Luft kommt, wird sie noch stärker, noch mächtiger. Dieses Paar ist unschlagbar!

Nur eine Gefahr gibt es: Der Löwe ist vom Charakter her majestätisch in allem, was er tut. Bewusst oder unbewusst können die Zwillinge heimlich mit ihm rivalisieren. Schließlich haben sie auch Einiges zu bieten in Sachen Charme und Attraktivität.

Kämpfen Sie gegen dem vergiftenden Beziehungsklima. Bei Problemen hilft nur eins – ein ehrliches Gespräch!