Partnerhoroskop: Schütze & Jungfrau - Eine spannende Mischung!

Einer schweigt, der andere redet. So ist es bei Schütze und Jungfrau. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Manchmal ist ein Paar sehr unterschiedlich. Zunächst ist unklar, wie die Beziehung weiter abläuft. Sie wollen ausgehen, die Jungfrau möchte lieber zuhause bleiben. Sie streiten sich während der Urlaubsplanung und verstehen ihren Musikgeschmack nicht.

Doch keine Angst: Viele Paare erleben ähnliche Momente. Ihre Liebe hat durchaus eine Chance. Lesen Sie weiter im Partnerhoroskop "Schütze und Jungfrau".

Der Schütze ist ein Feuerzeichen. Und so wie das Feuer ist er auch, merkt das Partnerhoroskop "Schütze & Jungfrau". Temperamentvoll und leidenschaftlich, bei dem Schützen kann man seine Emotionen meistens vom Gesicht ablesen. Er redet auch offen über seine Gefühle – man muss nicht oft raten, was in ihm gerade vorgeht. Schützen sind weltoffen - die große Ferne zieht sie an. Schließlich ist er ein "Jäger" vom Charakter her, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Sowohl im Leben allgemein, als auch in der Liebe.

Die Jungfrau kommt dem feurigen Schützen zunächst als bescheiden vor. Im Vergleich zu ihm ist sie viel zurückhaltender. Sie überlegt zehn mal, bevor sie redet – Vorsichtigkeit macht sie aus. Sie bringt viel praktischer Realismus in die Beziehung mit, was den Schützen anfangs verblüfft. Wozu braucht man Realismus, wenn das Leben kurz ist und genossen werden muss? Der Schütze gibt gerne aus und ist großzügig. Die Jungfrau eher sparsam. Daher kann es dazu kommen, dass diese Sternzeichen sich schon über die Mülltrennung streiten.

Der Alltag wird schon die eine oder andere Auseinandersetzung mit sich bringen.Doch im Endeffekt ist das für beide Sternzeichen vom Vorteil, merkt das Partnerhoroskop "Schütze & Jungfrau". Denn der Schütze kann sehr viel von der Jungfrau lernen: Geduldiger zu sein, mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und sensibler mit anderen umzugehen. Sie werden wahrscheinlich Zeit brauchen, um es zu erkennen. Aber Sie haben einen Menschen getroffen, der Sie am Ende zu etwas Besserem macht.